OM - Polémique : La nouvelle sortie fracassante d’Eyraud !

Publié le 31 janvier 2021 à 22h45 par A.C.

Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, semble particulièrement remonté après les récentes débordements survenus au centre d’entrainement.

La ligne choisie par l’Olympique de Marseille après les accidents de ce samedi est claire : aucune chance de dialogue avec les individus ayant attaqué la Commanderie ! C'est en tout cas ce qu’on peut comprendre de la récente sortie du propriétaire Frank McCourt. « Rien n'est plus important pour l'OM et ses dirigeants que la sécurité de nos salariés, de nos supporters et de notre communauté. Il peut y avoir des désaccords entre les supporters du club au sujet de sa gestion et de sa direction, mais nous ne tolérerons pas que ces désaccords se traduisent par un comportement violent » a expliqué McCourt. « Les supporters de l’OM aiment leur club et il est donc impossible à mes yeux de reconnaitre ce statut à ces groupuscules de voyous ».

« Ce n’est pas l’OM que Frank et moi voulons bâtir »