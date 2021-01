Foot - OM

OM - Polémique : Eyraud répond à McCourt !

Publié le 1 février 2021 à 0h15 par A.C.

Le président Jacques-Henri Eyraud a été invité à réagir au récent communiqué de Frank McCourt, propriétaire de l’OM.

Via le compte officiel de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a rapidement réagi aux débordements de ce samedi, à la Commanderie. Le propriétaire américain, s’est monté particulièrement sévère à l’encontre des individus ayant forcé l’entrée du centre d’entrainement de l’OM... allant même jusqu’à comparer ces évènements à ceux survenus récemment au Capitole, à Washington. « Comme tant de citoyens en Amérique et dans le monde j’ai été bouleversé et scandalisé par les images du Capitole, pris d’assaut par des irresponsables obéissant à des injonctions qui les dépassaient. La diffusion de fausses informations et de mensonges à travers les réseaux sociaux a permis de réaliser l'impensable en ébranlant l'un des lieux les plus emblématiques de la démocratie » a expliqué McCourt. « Ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Washington DC et ce qui s'est passé hier à Marseille suivent une logique comparable : quelques sources alimentent un brasier fait d'opinions, d'invectives et de menaces qui sont amplifiées par les réseaux sociaux créant les conditions qui mènent à la violence et au chaos ».

