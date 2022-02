Foot - OM

OM : Les confidences de Longoria sur sa relation avec… Emmanuel Macron !

Publié le 25 février 2022 à 5h30 par T.M.

Président de la République, Emmanuel Macron est également un grand fan de l’OM. D’ailleurs, Pablo Longoria s’est prononcé sur sa relation avec le chef de l’Etat.

Si Nicolas Sarkozy avait lui plutôt une attirance pour le PSG, Emmanuel Macron est quant à lui un fan de l’OM. Le président de la République ne s’en cache pas, il apprécie le club phocéen. « Vous connaissez ma passion personnelle pour ce club, je sais ce que vous lui avez donné, avec le temps, les supporters s’en souviendront », expliquait notamment Macron récemment au moment de remettre la légion d’honneur à Jacques-Henri Eyraud, ancien président de l’OM.

« Une fierté de l’avoir comme supporteur »