OM - Insolite : Cette incroyable anecdote du vestiaire sur Sampaoli !

Publié le 25 février 2022 à 1h15 par La rédaction

Réputé pour être un coach particulièrement exigeant, Jorge Sampaoli n’en demeure pas moins très farceur avec les joueurs de l’OM comme en témoigne cette anecdote amusante de Pape Gueye sur son entraîneur.

Actuel dauphin du PSG en Ligue 1 avec des performances dans l’ensemble plutôt intéressantes, l’OM est en train de réussir sa saison, la première complète de Jorge Sampaoli sur le banc. L’entraîneur argentin, qui a fait des choix forts sur le plan tactique, est donc en train de récolter le fruit de son travail, lui qui est réputé pour avoir des fortes exigences au quotidien pour son équipe. Mais le milieu de terrain sénégalais de l’OM, Pape Gueye, indique également dans les colonnes de L’Equipe que Sampaoli peut être très taquin avec ses joueurs.

« Parfois, il passet et me met de coups de poing »