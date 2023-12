OM : Le nouveau coup de gueule de Gattuso contre ses joueurs

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimanche dernier, l'OM avait assuré l'essentiel en l'emportant sur la pelouse de Lorient (2-4). Mais malgré la victoire, Genaro Gattuso avait la tête des mauvais jours en conférence de presse. Le technicien italien n'avait pas apprécié la deuxième période de son équipe et l'avait fait savoir. Ce mercredi soir, il en a remis une couche.

On le sait, Gennaro Gattuso a la langue bien pendue. Dimanche dernier, l'entraîneur de l'OM avait perdu son calme et n'avait pas hésité à s'en prendre à ses joueurs, auteurs à ses yeux d'une mauvaise seconde période face à Lorient.

Révolution à l’OM, c’est validé ! https://t.co/ZV2GWQb3ZU pic.twitter.com/VYvjW18dkP — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Gattuso a poussé un coup de gueule

« Je leur ai dit que je n'étais pas vraiment content. Il y a pas mal d'aspects qu'on doit améliorer. On termine ce match à dix... c'est notre mentalité qu'on doit changer. Pourquoi j'étais énervé à 3-0 ? Il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas » avait déclaré l'entraîneur de l'OM dimanche dernier.

« Ça m’énerve »