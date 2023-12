«Gattuso déteste», il balance sur la révolution à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques jours, Gennaro Gattuso a changé de système. Le technicien italien utilise un 3-5-2, qui permet de mieux coller aux forces de son équipe. Un choix payant puisque l'OM enchaîne les victoires. Mais en réalité, l'entraîneur marseillais ne serait pas un grand fan de ce système et attendrait le bon moment pour s'en débarrasser.

Depuis le début de la saison, certains joueurs déçoivent. Gennaro Gattuso n'a eu d'autres choix que de les laisser sur le banc et de s'adapter. Et quoi de mieux qu'un système en 3-5-2 pour mettre en valeur les latéraux, mais aussi le duo Vitinha-Pierre-Emerick Aubameyang.

L’OM évite le pire pour Aubameyang ! https://t.co/EyIbJG7HvA pic.twitter.com/tiPghniJDD — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Gattuso s'est adapté

« Il ne faut pas être sorti de Saint Cyr pour se rendre compte que l’OM a construit une équipe avec des ailiers. Or ces ailiers ne performent pas. Donc il fallait retrouver un système dans lequel on pouvait aligner les joueurs en forme comme Clauss. J’avais peur qu’il parte sur un 3-4-3. Et je voulais voir le duo Vitinha/Aubameyang. Ils se trouvent facilement » a confié Ludovic Obraniak sur le plateau de L'Equipe du Soir.

« Gattuso déteste ce système »