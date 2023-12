Une star débarque à l’OM, Gattuso change ses plans

Arnaud De Kanel

Après un début de saison délicat à l'image de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang, nouvelle star de l'effectif depuis les départs d'Alexis Sanchez et de Dimitri Payet, cartonne. Sur la lignée des trois derniers matchs qu'il a disputé, le Gabonais a brillé dimanche soir face à Lorient. Le changement de système opéré par Gennaro Gattuso qui l'aligne désormais aux côtés de Vitinha porte ses fruits comme l'a fait remarquer Florent Gautreau.

Pierre-Emerick Aubameyang est en grande forme. Auteur de 7 buts et de 3 passes décisives sur les 4 derniers matchs, l'attaquant de l'OM flambe ces derniers temps et plus particulièrement depuis que Gennaro Gattuso l'associe à Vitinha.

«Il est en train d’exploser les stats»

Le nouveau système de jeu mis en place par l'entraineur italien, qui a délaissé son 4-3-3 pour un 3-4-1-2, met en valeur les qualités de Pierre-Emerick Aubameyang et permet de gommer certains défauts. Florent Gautreau l'a fait remarquer dans L'After Foot sur RMC dimanche soir après le nouveau succès de l'OM à Lorient (2-4).

«C’est important que le coach se mette au service d’Aubameyang»