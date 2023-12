OM : Un transfert à 2,5M€ va chambouler les plans de Gattuso ?

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il a été intronisé entraineur de l'OM, Gennaro Gattuso peut s'appuyer sur un très bon Jonathan Clauss. Titulaire indiscutable aux yeux de l'Italien, l'international tricolore brille offensivement mais il est à la peine quand il s'agit de défendre. Son expulsion face à Lorient va profiter à Amir Murillo, toujours régulier depuis son arrivée, et qui pourrait totalement bousculer la hiérarchie.

Arrivé dans l'ombre en toute fin de mercato en provenance d'Anderlecht contre 2,5M€, Amir Murillo fait son trou à l'OM. Très utilisé par Gennaro Gattuso suite aux blessures de Renan Lodi et Jonathan Clauss, le latéral panaméen a montré qu'il était bien plus qu'un simple remplaçant. Apportant plus de garanties sur le plan défensif et loin d'être ridicule offensivement, Murillo pourrait bousculer la hiérarchie établie par Gennaro Gattuso à droite où Jonathan Clauss commence à être en danger.

Clauss expulsé

La belle victoire de l'OM a, entre autres, été entachée par le carton rouge de Jonathan Clauss en fin de rencontre. Coupable d'un geste à retardement, l'ancien du RC Lens a été expulsé par Eric Wattellier et il manquera donc au minimum un match. De quoi permettre à Amir Murillo de s'affirmer encore plus afin de bousculer la hiérarchie. Le latéral panaméen a montré sa fiabilité et il pourrait apporter la solidité défensive manquante à une équipe qui encaisse encore trop de buts et bien souvent du même côté. Contre l'Ajax et Brighton, Clauss avait déjà été fautif.

«C’est un bon élément, un bon joueur de complément, voire plus»