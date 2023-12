Il est de retour à l'OM, Gattuso jubile

Amadou Diawara

Privé de plusieurs joueurs, dont Geoffrey Kondogbia, Gennaro Gattuso a décidé de mettre en place un 3-5-2 face au FC Lorient. Alors que ce changement tactique a payé, le coach de l'OM ne devrait pas revenir à un système classique contre Brighton ce jeudi soir. D'ailleurs, Gennaro Gattuso devrait aligner Geoffrey Kondogbia en sentinelle, estimant qu'il a le profil idéal pour évoluer dans cette position.

Pour le duel face au FC Lorient dimanche soir, Gennaro Gattuso a lancé une révolution à l'OM. En effet, le coach marseillais a changé de dispositif, passant en 3-5-2, et ce, parce qu'il était privé de Geoffrey Kondogbia, Iliman Ndiaye et de Joaquin Correa. Et ce choix fort a payé, puisque l'OM s'est imposé sur la pelouse du FC Lorient (2-4).

Vers une catastrophe pour le PSG ? https://t.co/C65dkJ5gsQ pic.twitter.com/z7pMr0KaAx — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Kondogbia de retour contre Brighton ?

Malgré le retour de Geoffrey Kondogbia, Gennaro Gattuso ne devrait pas revenir à un dispositif classique. D'après L'Equipe , le technicien de l'OM compterait continuer à faire jouer son équipe en 3-5-2. En effet, Gennaro Gattuso aurait prévu d'évoluer dans ce système contre Brighton ce jeudi soir.

Kondogbia titularisé en sentinelle ?