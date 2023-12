Une star signe à l’OM, le calvaire est terminé

Arnaud De Kanel

Avec les départs d'Alexis Sanchez et de Dimitri Payet, Pierre-Emerick Aubameyang, recruté lors du dernier mercato estival, est devenue la nouvelle star de l'effectif de l'OM. Et s'il a tardé à se mettre au niveau, le Gabonais connait un net regain de forme ces deux dernières semaines. Il entrevoit le bout du tunnel.

Pierre-Emerick Aubameyang a vécu un début de saison très compliqué. Le Gabonais n'a pas vraiment eu le temps de s'adapter puisque l'OM a rapidement plongé dans la crise après la protestation des supporters. Il s'est donc mis à douter assez rapidement et a enchainé les prestations décevantes. Fort heureusement pour lui mais surtout pour son équipe, la star de l'OM est redevenue le Aubameyang décisif que l'on connait. Sur les quatre derniers matchs, l'ancien joueur du Barça, de Dortmund ou encore d'Arsenal, a délivré 3 passes décisives tout en inscrivant 7 buts. Son calvaire est enfin terminé, pour le plus grand bonheur de ses partenaires et de Gennaro Gattuso.

«On est en train de voir le vrai Pierre-Emerick»

« C'est peut-être incroyable pour vous, mais pas pour moi. Je le vois au quotidien, il travaille énormément et en récolte les fruits. C'est un vrai pro, un travailleur. Il donne beaucoup et est très apprécié par ses coéquipiers. Vous savez, dans ma carrière, et même en tant qu'entraîneur, j'ai croisé beaucoup de joueurs, j'en ai vu énormément, mais je peux vous dire que Pierre-Emerick, c'est un vrai professionnel, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'appliqué. Je lui avais dit que son moment arriverait et le moment est arrivé. On est en train de voir le vrai Pierre-Emerick. Et je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement », a confié Gennaro Gattuso après la victoire de l'OM face à Lorient dimanche soir, match durant lequel Pierre-Emerick Aubameyang a marqué deux buts et délivré une passe décisive. Samuel Gigot, capitaine intérimaire de l'OM en l'absence de Valentin Rongier, s'est également réjoui du retour en grâce de son coéquipier.

«On est contents qu'il continue comme ça»