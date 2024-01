OM : Il annonce «le début de la fin» à Marseille !

Thomas Bourseau

L’OM n’y arrive décidément pas. De par son élimination en 1/16èmes de finale de la Coupe de France, le club phocéen risque de finir une nouvelle saison sans le moindre trophée. Pour Eric Di Meco, c’est notamment dû au manque d’expérience et de respect pour ses propres légendes.

Une fois encore, l’OM semble se diriger vers une saison blanche. Beaucoup d’entraîneurs se sont succédés sur le banc du club marseillais depuis le départ de Didier Deschamps en 2012, date du dernier trophée raflé par l’Olympique de Marseille avec une Coupe de la Ligue. Des présidents se sont également passés le témoin, sans réussir à renouer avec le succès.

Eric Di Meco dit stop à Pablo Longoria

Pour ce qui est de l’ère Pablo Longoria, président de l’OM depuis février 2021, la chute de son projet sportif à l’Olympique de Marseille aurait vu le jour au moment où Steve Mandanda a pris la porte pour aller au Stade Rennais à l’été 2022. C’est du moins l’avis d’une légende de l’OM et vainqueur de la Ligue des champions en 1993.

Mercato - OM : Accord confirmé avec Longoria, un transfert prend forme https://t.co/DjwQeqclaP pic.twitter.com/nWutqJx0f9 — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

«Le début de la fin commence lorsque tu te prives de Mandanda»