Mercato - OM : Un joueur vend la mèche pour son transfert à Marseille 

L'OM toucherait au but pour Quentin Merlin. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, le club marseillais serait sur le point d'obtenir le feu vert du FC Nantes, qui souhaite trouver son remplaçant avant de le laisser filer. Quelques détails doivent encore être réglés, mais le latéral gauche aurait déjà la tête à Marseille selon plusieurs témoins.

Une once d'espoir dans ce dossier qui s'éternise à Marseille ? En quête d'un deuxième latéral gauche après l'arrivée d'Ulisses Garcia, l'OM aurait intensifié ses discussions avec le FC Nantes pour le transfert de Quentin Merlin. Après avoir essuyé un premier refus de 8M€, Pablo Longoria serait revenu à la charge avec une proposition légèrement à la hausse. Et selon David Phelippeau, le FC Nantes l'aurait accepté.

Le FC Nantes le retient encore

« Ça reste à confirmer mais les deux clubs seraient aussi d’accord sur un transfert aux alentours de 12M€. Merlin devrait signer trois ans et demi » a confié le journaliste de Ouest-France dans un entretien accordé au Phocéen . Mais avant d'acter le départ de Merlin, le FC Nantes va devoir trouver son remplaçant. « A l’heure où on se parle, la difficulté est que le FC Nantes n’a pas trouvé de remplaçant, il y a des pistes mais c’est ce qui ferait boucler ce dossier. La journée de ce mardi va être décisive » a-t-il déclaré. Le temps est compté car l'OM souhaiterait l'aligner lors du prochain match face à l'AS Monaco ce samedi soir. En cas d'échec, Longoria pourrait très bien abandonné cette piste et se concentrer sur d'autres profils.

Merlin s'y voit déjà