OM : Payet fait rager à Marseille, les coulisses de sa transformation

Thibault Morlain

Quand il était encore à l'OM, Dimitri Payet était régulièrement pointé du doigt et moqué pour son poids et son hygiène de vie. Mais alors que le Réunionnais est désormais à Vasco de Gama, cela semble être de l'histoire ancienne. En effet, plusieurs photos de Payet ont filtré et on peut le voir dans une forme physique excellente. L'ancien joueur de l'OM a perdu du poids et les coulisses de cette transformation ont été dévoilées.

L'histoire entre l'OM et Dimitri Payet s'est terminée lors du dernier mercato estival. Désormais à Vasco de Gama, l'ancien numéro 10 olympien risque de faire grincer des dents à Marseille. La raison ? Son poids. Alors que cela a été un sujet de discorde quand il était joueur de l'OM, aujourd'hui au Brésil, Payet s'affiche dans une excellente forme physique. Mais que s'est-il alors passé ?

« Nous avons passé plusieurs semaines à étudier Payet »

Préparateur physique de Vasco de Gama, Diego Pereira a tout dit sur ce changement physique de Dimitri Payet. Rapporté par Footmercato , il a alors dévoilé sur l'ancien joueur de l'OM : « Payet est arrivé chez nous sans avoir joué pendant quatre mois. Pour un athlète, c’est long. C’est presque une blessure de grade 2, un peu plus grave. C’est une très longue période d’inactivité. Rien qu’en ne jouant pas, les joueurs perdent de la masse musculaire et, par conséquent, augmentent leur pourcentage de graisse. Nous avons passé plusieurs semaines à étudier Payet, à regarder son alimentation et à voir s’il s’adapterait à nos plats. La première chose dont je me suis rendu compte, c’est que la nourriture brésilienne ne serait pas un problème. Il est arrivé en mangeant notre riz, nos haricots, notre viande, notre farofa et je l’ai mis à l’aise au début pour voir comment il se comportait à l’entraînement, qui est une période plus compliquée. Ensuite, nous avons commencé un régime individualisé, avec des évaluations périodiques hebdomadaires, afin qu’il comprenne le processus ».

« Il est arrivé à 88 kg et maintenant il est à 80 »