OM - Greenwood : Longoria répond cash sur le transfert polémique

Ce vendredi, l’OM a présenté à la presse ses nouvelles recrues Lilian Brassier et Mason Greenwood. En préambule de la présentation de l’ailier anglais, Pablo Longoria a évoqué la polémique suscitée par son arrivée, lui qui a été accusé de violences conjugales. Le président marseillais a assuré que le club avait fait le travail nécessaire et avait discuté avec toutes les parties de ce dossier.

Arrivé en provenance de Manchester United dans le cadre d’un transfert estimé à environ 30M€, Mason Greenwood a vécu sa première conférence de presse en tant que joueur de l’OM ce vendredi. Avant que l’ailier âgé de 22 ans ne réponde aux questions des journalistes, Pablo Longoria a pris la parole afin d’évoquer sa venue, lui qui a signé un contrat de cinq ans à Marseille.

« Son arrivée montre les ambitions que nous voulons afficher cette saison »

« "Welcome" Mason, je suis très content d'accueillir un joueur avec la dimension internationale de Mason. C'est un jeune joueur avec beaucoup de qualités, un des plus grands espoirs. Tu as démontré cela avec Manchester United et Getafe. C'est un joueur différent avec de grosses qualités. Il y avait de gros clubs européens en concurrence avec nous. Merci à sa famille, son entourage et à toi Mason. Son arrivée montre les ambitions que nous voulons afficher cette saison », a déclaré Pablo Longoria, dans des propos relayés par La Provence.

« J'ai pris le temps nécessaire pour échanger avec toutes les parties du dossier »

Le président de l’OM a ensuite évoqué la polémique autour du transfert de Mason Greenwood, qui a été accusé de violence conjugale par sa compagne : « Je tiens à dire à tout le monde que je suis le premier à comprendre que l'arrivée de Mason suscite beaucoup d'interrogations, je respecte l'opinion de chacun mais je ne suis pas ici pour rentrer dans la polémique. On parle du passé, c'est une situation complexe, Mason s'est déjà exprimé sur ce sujet, même hier. J'ai pris le temps nécessaire pour échanger avec toutes les parties du dossier, je peux vous assurer que le club a une approche professionnelle et minutieuse. Je suis Espagnol donc je sais comment Mason a été exemplaire la saison dernière à Madrid. C'est le moment de parler de l'avenir, en tant que président de l'OM, j'accompagnerai Mason comme tous ses coéquipiers pour arriver à nos objectifs, je tiens à dire que j'assure personnellement que Mason a toutes les valeurs qu'on veut développer au club, comme tous les joueurs. »