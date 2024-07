OM : Greenwood répond à la polémique après son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi soir, l’OM a officialisé l’arrivée de Mason Greenwood. Un transfert qui est loin de faire l’unanimité à Marseille. La raison ? Les anciennes accusations de violences conjugales à l’encontre de l’Anglais. Alors que certains s’étaient opposés à son arrivée, Greenwood est bel et bien désormais un joueur de l’OM. Suite à sa signature, il en a profité pour revenir sur cette polémique.

Et de 3 pour l’OM ! Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Mason Greenwood. L’Anglais a été transféré en provenance de Manchester United, moyennant un chèque de 31M€. Et suite à sa signature à l’OM, Greenwood s’est exprimé sur un sujet qui fait beaucoup parler à Marseille : les accusations de violences conjugales à son sujet.

« C'est maintenant derrière nous »

Interrogé par La Provence, Mason Greenwood a ainsi réagi à la polémique qui a accompagné son transfert à l’OM. Le néo-Olympien a alors répondu : « Evidemment, je suis au courant de ce débat et je comprends la question. Je ne souhaite entrer dans aucune polémique. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet l'année dernière, c'est maintenant derrière nous ».

« Avec ma compagne, on s'est reconstruit ensemble »

Mason Greenwood a ensuite poursuivi : « Avec ma compagne, on s'est reconstruit ensemble, en tant que couple, nous venons de passer un an à Madrid. Nous sommes ensemble depuis que nous avons 15, 16 ans, on a aujourd'hui une magnifique petite fille qui vient de fêter son premier anniversaire. Je regarde désormais vers l'avenir et je ne suis concentré que sur l'Olympique de Marseille et sur notre nouvelle vie, ensemble, à Marseille ».