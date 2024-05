OM : Gasset balance sur son vestiaire !

Alexis Brunet

Jeudi soir, l'OM s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue Europa, par l'Atalanta Bergame. Les Marseillais se sont inclinés 3-0 et n'ont pas réussi à exister face à l'équipe italienne. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset est revenu sur cette rencontre. Le coach marseillais a avoué que son vestiaire était meurtri, mais qu'il fallait aussi se relever pour essayer d'accrocher une qualification en coupe d'Europe.

Pour le moment, l'OM n'est pas à la joie en championnat. Les Marseillais sont neuvièmes de Ligue 1 et ils ne sont donc actuellement pas qualifiés en coupe d'Europe, la saison prochaine. Le parcours des coéquipiers de Chancel Mbemba en Ligue Europa était donc une vraie bouffée d'air frais, mais malheureusement, le club phocéen a chuté aux portes de la finale, face à l'Atalanta Bergame. La formation italienne n'a fait qu'une bouchée de l'OM, en s'imposant 3-0 lors de la demi-finale retour.

«Les joueurs sont meurtris»

Ce samedi, Jean-Louis Gasset était présent en conférence de presse. Le coach de l'OM est revenu sur la rencontre face à l'Atalanta Bergame. Le technicien français a également avoué que ses joueurs étaient très touchés par l'élimination. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Le réveil est dur, car on ne dort pas beaucoup. C'est à vous de donner des explications. Ce non-match, on avait l'impression qu'ils allaient plus vite, qu'ils frappaient plus fort... C'est une impression de déjà-vu. On l'a déjà vécu. Les joueurs sont meurtris. Ils n'ont pas apprécié le fait de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. On a l'impression que l'équipe était plus forte que nous et qu'on a abdiqué. On se relève de tout dans la vie, il y a des choses plus graves que le football. Il reste trois matchs de championnat, un dernier au Vélodrome et une possibilité de qualification européenne, on fera le bilan après. »

L'OM a cinq points de retard sur Lens

Il ne reste donc que trois matches à l'OM pour espérer accrocher une qualification en coupe d'Europe. Pour le moment, les Marseillais sont neuvièmes de Ligue 1 et ils accusent cinq points de retard sur le RC Lens (sixième), qui occupe actuellement la place qualificative pour les play-offs de Ligue Europa Conférence.