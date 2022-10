Foot - OM

OM : Furieux, Tudor tacle son vestiaire après le PSG

Publié le 17 octobre 2022 à 08h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une belle victoire sur la pelouse du Sporting en Ligue des Champions, l’OM s’est incliné dans le Classique contre le PSG (1-0) où Neymar a été le seul buteur. Après la rencontre, Igor Tudor, qui a longtemps vu son équipe attaquer, regrettait le début de match où il estime que ses joueurs ont montré « un peu trop de respect ».

En clôture de la 11ème journée, l’OM avait l’occasion de frapper très fort en cas de succès sur la pelouse du PSG. Il faut dire que pour la première fois depuis un petit moment, ce Classique avait un peu plus d’enjeu. Au coup d’envoi, seulement trois petits points séparaient les deux équipes. Une belle opportunité pour l’OM de recoller au classement, surtout après une défaite à domicile contre Ajaccio.

Neymar décisif, Harit coupable

Même si l’OM a rivalisé avec le PSG dans le jeu et au niveau des statistiques, l’équipe de Christophe Galtier lui a donné une leçon d’efficacité. Encore une fois, c’est Neymar qui a trouvé la faille sur la première passe décisive de la saison d’un Kylian Mbappé bien muselé par Chancel Mbemba. Du côté de l’OM, l’homme fort du moment, Amine Harit, aura perdu le ballon sur le but parisien malgré une belle prestation alors que Pau Lopez a longtemps repoussé la sentence. Avec un carton rouge totalement inutile, Samuel Gigot est venu doucher les espoirs marseillais.

Mercato - OM : Avant son départ, Payet affiche un objectif XXL https://t.co/eNMVLeFa2D pic.twitter.com/i2agni1vse — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

«On a montré un peu trop de respect pour eux»