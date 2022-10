Foot - OM

OM : Chambrage, violence... L'énorme mise au point de Payet

Publié le 17 octobre 2022 à 01h45

Pierrick Levallet

Il y a encore quelques mois, Dimitri Payet n’hésitait pas à chambrer ses adversaires et les supporters. Ainsi, le milieu offensif de 35 ans s’est souvent retrouvé pris pour cible et a parfois provoqué la colère en tribune. De ce fait, Dimitri Payet a décidé d’arrêter le chambrage, et il explique pourquoi.

Cette saison, Dimitri Payet vit une période plutôt délicate à l’OM. Pourtant indiscutable sous Jorge Sampaoli, le milieu offensif de 35 ans ne fait pas vraiment l’unanimité aux yeux d’Igor Tudor. L’international tricolore est parfois écarté du onze titulaire pour des rencontres importantes, comme en Ligue des champions ou pour le Classique face au PSG. En attendant que sa situation s’améliore, Dimitri Payet s’est remis en question et a décidé d'effectuer un changement de taille.

Mercato - OM : Avant le PSG, Dimitri Payet lâche un message troublant sur son avenir https://t.co/Czt32gxQFd pic.twitter.com/wZvJJMPOLp — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

«Je me suis rendu compte que ça pouvait amener à de la violence»

« Le chambrage, je le faisais, je ne le fais plus. C'était pourtant de bonne guerre, ce n'était pas dans l'animosité. Mais je me suis rendu compte que ça pouvait amener à de la violence, de la haine dans les tribunes. Et pour l'avoir vécu, ce sont des choses que je ne veux plus » a notamment expliqué le milieu offensif de l’OM au micro de Prime Video .

Victime d’un jet de bouteille face à l’OL

En effet, Dimitri Payet a de l’expérience dans le domaine. Mais celui lui a valu d’être pris pour cible par les supporters des équipes adverses. Lors d’une rencontre face à l’OL, le joueur de 35 ans avait notamment été victime d’un jet de bouteille à la tête. Désormais, Dimitri Payet semble s’être assagi.