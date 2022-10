Foot - OM

OM : En délicatesse avec Tudor, Payet joue carte sur table

Publié le 17 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Dimitri Payet n’est plus indiscutable comme ce fut le cas lors de l’exercice précédent à l’OM. La faute aux choix d’Igor Tudor, coach avec lequel Payet a avoué ne pas avoir d’atomes crochus. Mais pas au point que cette relation soit irréversible.

Dimitri Payet est passé de capitaine et homme de confiance de Jorge Sampaoli lors de l’exercice précédent à joker de luxe d’Igor Tudor lors du début de la saison de l’OM. Certes, le temps de jeu de celui qui se dit être « Marseillais à vie » est désormais un peu plus important. Toujours est-il que face au Sporting Lisbonne la semaine dernière, Payet n’a pas été titularisé et n’avait même pas prit part au match aller de cette phase de poules de la Ligue des champions une semaine plus tôt.

«Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans»

Ne disposant pas d’une relation forte avec Igor Tudor, Dimitri Payet a avoué au micro de Prime Video Sport que cela a été dur avec le technicien croate de l’OM. « C'est nouveau pour moi. Oui ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça passe pas". Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur. Un entraîneur, c'est loin d'être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. Il n'est pas fou. C'est plus envers moi même. Il faut que je fasse plus ».

«J’ai un caractère de merde. Ça m’a joué des tours»

Par la suite, Dimitri Payet a tout de même fait son mea culpa en affirmant ne pas avoir un caractère facile dans ce genre de situations. « J’ai un caractère de merde. Ça m’a joué des tours, la situation dans laquelle je suis aujourd’hui aurait pu pousser a baisser les bras, à tirer la gueule ou d’amener des mauvaises ondes sur le terrain mais avec les années, j’ai remarqué que je n’allais pas aider mes coéquipiers, le club, le coach ».

«J’ai encore appris quelques chose»

Bien qu’il soit au crépuscule de sa carrière, lui qui soufflera sa 36ème bougie en mars prochain, Dimitri Payet a affirmé avoir appris de cette mauvaise passe avec l’OM depuis le début de saison. « J’ai encore appris quelques chose à 35 ans. Je me suis pris la tête au début, parce que c’est le côté compétiteur qui parle. Mais aujourd’hui, j’en veux plus à moi qu’au coach car je me dis " si t’es à ton niveau tu joueras" ».