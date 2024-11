OM : De Zerbi annonce son attaquant numéro 1 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur le week-end dernier sur la pelouse du FC Nantes, Neal Maupay a marqué des points dans son duel avec Elye Wahi pour une place de titulaire. Roberto De Zerbi a justement évoqué la concurrence entre les deux hommes, mais comme il l’avait fait en début de saison, a assuré que la hiérarchie n’a pas changé, à savoir que l’ancien du RC Lens part toujours avec le statut de numéro 1.

Roberto De Zerbi ne lâche pas Elye Wahi. Ce dernier peine à répondre aux espoirs placés en lui depuis son arrivée en provenance du RC Lens l’été dernier. Malgré le recrutement de Neal Maupay en fin de mercato, le technicien italien avait annoncé que l’ancien Lensois était le numéro 1 dans la hiérarchie des attaquants. Ce qui n’a pas changé, malgré le but de Maupay le week-end dernier à Nantes (1-2) et les difficultés de Wahi depuis le début de la saison.

Une décision de De Zerbi le plombe à l'OM ? https://t.co/c7d4Wt1GU9 pic.twitter.com/olWtpsS3J6 — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Wahi reste numéro 1 pour De Zerbi

« Maupay c’est un joueur qui se sent très bien en ce moment, mais il n’y a absolument pas de compétition avec Elye Wahi. Ils ont un âge, une expérience, un passé différents. Maupay a plus d'expérience, il est plus âgé, il est en forme, mais je n’ai aucun doute par rapport à Elye Wahi non plus. Il a fait un très bon match à Montpellier, comme Maupay peut aussi faire de bonnes performances », a déclaré Roberto De Zerbi ce jeudi en conférence de presse, à la veille de la réception d’Auxerre.

« Je suis toujours amoureux d’Elye Wahi en tant que joueur »

« La hiérarchie reste la même », a assuré l’entraîneur de l’OM à propos de la concurrence entre Elye Wahi et Neal Maupay. « Après, c’est mon devoir de faire les choix avant, parce que vous vous jugez après le match, c’est un peu simple de le faire après coup. Ce qu’il faudrait c’est que vous notiez avant les matchs qui vous préférez, qui vous pensez devrait jouer. C’est quelque chose qui n’est pas toujours facile. En ce qui les concerne, la hiérarchie n’a pas changé. De match en match, il faut que je vois qui a la meilleure condition physique, mentale, qui a le meilleur état de forme, mais je suis toujours amoureux d’Elye Wahi en tant que joueur, de ses qualités. C’est sûr qu’il faut encore qu’il réussisse à bien s’intégrer dans cette équipe, dans le style de jeu. Maupay a plus d’expérience, c’est un style qu’il connaît aussi. C’est une expérience différente, il a aussi joué en Premier League. En ce qui concerne les caractéristiques, le 9 doit savoir marquer certes, mais aussi jouer, mieux presser. C’est quelque chose qui pour l'instant ne me plait pas forcément tout le temps. Je pense que l’on n’est pas assez constant, pas assez intense dans ce pressing tout au long des 90 minutes. »