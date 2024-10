OM : De Zerbi a tout chamboulé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi n’a pas tardé à remettre le club phocéen sur les bons rails. Doté d’une vision du football très limpide, le technicien italien réalise de bons débuts à Marseille, et selon Lorik Cana, le potentiel de cette équipe est très important, et peut faire mal au PSG dimanche soir.

Après une saison 2023-2024 marquée par de nombreux échecs et de problèmes extra-sportifs, l’OM est de retour dans la sérénité. Cet été, les dirigeants phocéens ont décidé de faire table rase, et ont chamboulé leur effectif. Si le onze titulaire de cette année est drastiquement différent de celui de la saison précédente, l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc a également changé beaucoup de choses.

L’OM va dans le bon sens avec De Zerbi

Fort d’une belle expérience réussie à Brighton, l’Italien a apporté tout son savoir-faire à Marseille. Sous sa houlette, l’OM joue bien, et se reconstruit dans le bon sens et progressivement. Présent au micro de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi, l’ancien joueur Lorik Cana s’est exprimé sur l’OM de De Zerbi. Et selon l’ancien milieu albanais, cette équipe a du potentiel.

« C’est une équipe qui a du rythme »

« L’OM est une équipe qui a un énorme potentiel. Ils mettent de l’intensité, ils essaient d’avoir certaines idées de jeu avec De Zerbi qui souhaite des choses précises. C’est une équipe qui a du rythme, et ça c’est quelque chose qui peut faire aussi très mal à Paris », a confié l’ancien de l’OM (2005-2009) également passé par le PSG (2003-2005).