OM : Cette recrue valide un choix de Gattuso

Hugo Chirossel

Lors du dernier match de l’OM à l'occasion de la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa, Gennaro Gattuso avait décidé d’aligner un milieu à trois, composé de Valentin Rongier, Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’international centrafricain a validé le choix de son entraîneur.

Arrivé il y a maintenant plus d’un mois pour succéder à Marcelino, Gennaro Gattuso a rapidement délaissé le 4-4-2 de son prédécesseur. L'entraîneur de l’OM a opté pour un 4-2-3-1 avec Amine Harit dans une position de meneur de jeu, un système qui a un peu changé lors de la réception de l’AEK Athènes.

Kondogbia valide les choix de Gattuso

En effet, Gennaro Gattuso avait décidé d’aligner un milieu de terrain à trois, composé de Valentin Rongier, Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Un système et une association qui semble convenir à l’international centrafricain, comme il l’a confié ce jeudi en conférence de presse.

«Ça permet de compenser ensemble et de se faciliter la tâche»