Victime première de l’agression de supporters de l’OM dimanche dernier à l’arrivée du bus de l’OL au Vélodrome, Fabio Grosso a été grièvement blessé au dessus de l’œil. Son ami Gennaro Gattuso, qui entraîne l’Olympique de Marseille, a poussé un coup de gueule ce jeudi en se montrant soulagé que le pire ait été évité pour les Lyonnais.

Dimanche dernier, l’OM était censé recevoir l’OL au stade Vélodrome pour le choc de la dixième journée de Ligue 1. En raison du bus caillassé du club lyonnais, ainsi que ceux des supporters des Gones, par quelques supporters de l’Olympique de Marseille, la rencontre a été reportée et se déroulera finalement le 6 décembre. Mais comme Gennaro Gattuso l’a souligné ce jeudi en conférence de presse, le pire a été évité.

Douze points de suture pour Fabio Grosso

En effet, Fabio Grosso a été touché par l’un des projectiles lancés par les supporters en question. Le technicien italien a reçu une bouteille en plein visage après que la vitre du bus a été cassée. L’entraîneur de l’OL est donc arrivé la tête ensanglantée au Vélodrome et a bénéficié de douze points de suture au dessus de l’œil gauche qu’il aurait pu perdre selon son compatriote italien Gennaro Gattuso.

«Il aurait pu perdre un œil»