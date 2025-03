OM : «Ça m'a fait rire», la punchline qui va faire du bruit !

Thomas Bourseau

Ces derniers temps, le climat est austère entre le corps arbitral français et les acteurs de Ligue 1. Entre Paulo Fonseca qui menace physiquement Benoît Millot et Pablo Longoria qui crie à la corruption, Antoine Kombouaré est monté au créneau en conférence de presse sur les suspensions dont ils ont tous deux écopés en taclant le président de l'OM et la commission de discipline.

Jusqu'au 30 novembre prochain, Paulo Fonseca n'aura pas le droit d'être sur un banc de touche de Ligue 1. C'est le verdict donné par la commission de discipline de la Ligue de Football professionnel après son tête contre tête face à l'arbitre Benoît Millot pendant OL - Brest dimanche dernier (2-1). Un pétage de plomb pour lequel l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'était immédiatement excusé en conférence de presse.

«Et pourquoi ils ne l’ont pas suspendu comme on le fait tous en Ligue 1 »

Son homologue du FC Nantes qu'est Antoine Kombouaré trouve cette sanction particulièrement sévère pour une raison qu'il a expliqué pendant son point presse vendredi. « Je trouve que c’est très lourd. Après, ça mérite une sanction lourde parce que ce qu’il a fait c’est inadmissible. Ce sont des comportements que l’on ne doit pas avoir (...) Là il ne peut rien faire. Et pourquoi ils ne l’ont pas suspendu comme on le fait tous en Ligue 1 quand tu es là-haut mais que tu peux travailler quand même. Tu ne vas pas sur le banc, d’accord, mais qu’il puisse quand même rentrer dans le vestiaire pour faire son travail ».

«La commission de discipline est à côté de la plaque, il faut dire les mots»

Le discours d'Antoine Kombouaré a été relayé par RMC Sport. Le coach des Canaris a fait une comparaison avec la suspension de 15 matchs de Pablo Longoria survenue quelques jours plus tôt pour avoir décrété que la Ligue et les arbitres de Ligue 1 étaient corrompus. A ses yeux, la commission est tout bonnement à côté de la plaque avec le président de l'OM. « Moi ça m’a fait rire quand j’ai vu la sanction de Pablo Longoria. Je me suis dit que Longoria allait juste être gêné parce qu’il ne pourra pas boire le champagne dans le vestiaire et sera obligé de boire la coupe de champagne en tribunes. Mais sinon il n’est pas pénalisé du tout si on a à comparer les sanctions entre celle du président, et tant mieux pour Longoria. Mais pour moi la commission de discipline est à côté de la plaque, il faut dire les mots. Quand tu sanctionnes un président parce qu’il a traité les arbitres avec le mot corruption et puis tu as ça comme sanction ».