OM : «Ça bricole», il interpelle De Zerbi

Auteur d’un très bon début de saison, l’OM pointe actuellement à la troisième place de Ligue 1. Ce dimanche soir, le club phocéen accueille le PSG au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. Ancien Parisien, Jérôme Rothen estime que le secteur défensif de Roberto De Zerbi pourrait être trop friable face à l’attaque parisienne.

L’OM peut-il renouer avec le succès face à son public contre le PSG ? Cela fait désormais plus de dix ans que Marseille n’a plus battu son grand ennemi parisien à domicile en championnat, et au vu du début de saison réalisé par les hommes de Roberto De Zerbi, le premier Classique de la saison au Vélodrome ce dimanche laisse de grands espoirs aux supporters phocéens.

OM : Avant le choc, De Zerbi prévient le PSG https://t.co/WpQHbnB06l pic.twitter.com/17CBtpH2Xa — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

L’OM prêt à frapper fort face au PSG ?

L’OM n’est qu’à trois points du PSG, actuel leader de Ligue 1 à égalité avec l’AS Monaco, et une victoire dimanche soir (20h45) pourrait donc permettre à Marseille de frapper un grand coup. Néanmoins, et comme l’a rappelé Jérôme Rothen ce vendredi, la défense phocéenne pourrait être friable face aux assauts parisiens.

« Défensivement j’ai des gros doutes »

« Après Luis Henrique même s’il fait un bon début de saison, ou même Wahi et Harit… Harit, est ce qu’il va être capable de devenir un leader offensif à l’OM ? Et défensivement j’ai des gros doutes, puisque pour l’instant, ça bricole beaucoup. Parce que Kondogbia défenseur central… », s’interroge l’ancien milieu de terrain au micro de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC.