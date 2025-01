OM : Après Benatia, De Zerbi relance la polémique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En ce moment, c'est à chaque match sa polémique à l'OM. Après l'expulsion de Mehdi Benatia face au LOSC en Coupe de France, le club marseillais a regretté un penalty non sifflé lors du match face à Strasbourg. Présent en conférence de presse, Roberto de Zerbi a évoqué ce qu'il considère être une injustice.

L’OM a beau avoir demandé les conseils d’un consultant en arbitrage en la personne de Frank Schneider, il accumule les polémiques ces derniers jours. Le 14 janvier dernier, Mehdi Benatia avait mal vécu son expulsion face au LOSC en Coupe de France. Pour avoir réclamé un penalty à Clément Turpin de façon véhémente, le directeur du football de l’OM a écopé d’un carton rouge. Quelques jours plus tard, Pablo Longoria avait laissé exploser sa colère suite à ce qu’il considère être une faute non sifflée sur Jonathan Rowe.

Prêt à tout abandonner ? Les rêves d’un nouveau renfort à l’OM s’intensifient. Restez connectés pour des nouvelles explosives ! 🔥

➡️ https://t.co/XGYOWsOooA pic.twitter.com/DMKelYuXdK — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

« Je ne veux rien d'injuste »

Présent en conférence de presse, Roberto de Zerbi est revenu sur les différentes polémiques qui ont perturbé l’actualité marseillaise. « Je ne pense pas qu'on peut parler de polémique, ce sont juste des faits. En onze ans, je ne suis presque jamais plaint de l'arbitre. Ça me parait étrange, contre Lille, le pénalty, contre Strasbourg le pénalty sur corner sur Balerdi, évident ! Rowe, je ne sais pas. Je ne comprends pas l'expulsion d'Harit, il parle de trace et quand je vois Donnarumma contre Monaco avec le visage ensanglanté... Ce n'est pas clair, mais les arbitres peuvent faire des erreurs. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le président de Lille vient parler à l'arbitre et c'est Benatia qu'on expulse. Je ne veux pas de cadeau, je ne veux rien d'injuste » a lâché le coach de l’OM.

Rulli en remet une couche

Face aux journalistes, Geronimo Rulli a aussi évoqué une différence de traitement. « Ce sont des situations de match. Ca reste dans le match. Ce que je dis c'est que c'est toujours contre nous. Alors, on a peut-être de la malchance parce que tombe toujours du mauvais côté… » a déclaré le portier de l’OM.