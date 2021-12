Foot - OM

OL/OM - Clash : Aulas fracasse encore Sampaoli et l'OM !

Publié le 17 décembre 2021 à 1h00 par D.M.

Ce jeudi soir, l'OL a publié un communiqué afin de dénoncer les sanctions infligées à Jean-Michel Aulas et déplorer le comportement de certains membres de l'OM.

La décision de la LFP ne passe pas auprès de Jean-Michel Aulas. La commission de discipline a sanctionné le président de l’OL de dix matches de suspension, dont cinq ferme pour avoir mis la pression sur Ruddy Buquet, arbitre de la rencontre entre l’OL et l’OM le 21 novembre dernier. Aulas n’a pas caché son énervement après avoir pris connaissance de cette sanction : « Je suis très déçu. Je pense avoir apporté toutes les explications qui montraient qu'il ne pouvait pas y avoir d'intimidation vis-à-vis de l'arbitre. Franchement, c'est la plus grande incompréhension. Cette décision n'est pas juste (...) Cette décision n'est pas équilibrée. Quand je vois que, dans le même temps, M. Sampaoli menace l'arbitre – c'est ce qu'il y a dans les rapports – et qu'un certain nombre de joueurs de Marseille interviennent aussi violemment dans les couloirs, ce qui d'ailleurs, entre nous, a entraîné le changement de position de l'arbitre... Et ne parlons pas de l'intervention de M. Cardoze » . Ce jeudi soir, le club lyonnais a publié un communiqué et en a profité pour adresser un tacle à l’OM.

L'OL tacle encore l'OM