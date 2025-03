Officiel - OM : Greenwood change d’équipe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Accusé de tentative de viol et d’agression par sa compagne, Mason Greenwood a vu les portes de la sélection anglaise se fermer devant lui. L’attaquant âgé de 23 ans a alors demandé à changer de nationalité sportive afin de porter les couleurs de la Jamaïque, ce qu’a confirmé Mark Bullingham, directeur général de la Fédération anglaise.

Comme indiqué par la presse anglaise au mois d’août dernier, Mason Greenwood veut changer de nationalité sportive et jouer pour la Jamaïque. Depuis les accusations de tentative de viol et d’agression dont il a fait l’objet, l’attaquant de l’OM n’est plus sélectionné par l’Angleterre, avec qui il compte une sélection. Ce jeudi, le directeur général de la Fédération anglaise a confirmé qu’il avait officiellement demandé à changer d’équipe.

Greenwood a officiellement demandé à changer de nationalité sportive

« J'ai cru comprendre, et je dois vérifier ce que j'ai compris, qu'il a demandé à changer d'équipe. Cela s'est fait officiellement, donc il ne pourra pas [jouer pour l'Angleterre à l'avenir] parce qu'on ne peut changer qu'une seule fois », a déclaré Mark Bullingham, dans des propos relayés par ESPN. En revanche, le directeur général de la FA a nié que Mason Greenwood avait été informé qu’il ne pourrait plus jouer pour l’Angleterre.

« C'est une décision personnelle de sa part »

« Non, nous n'avons pas eu cette communication. Je sais que des gens ont posé des questions à Gareth à son sujet et Gareth a dit franchement qu'il ne pensait pas à lui parce qu'il n'était pas performant à ce niveau, donc je ne suis pas au courant d'une quelconque communication que nous aurions eue avec lui », a ajouté Mark Bullingham. « Je ne pense pas qu'il y ait eu une demande ou quoi que ce soit de ce genre. C'est juste que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, donc c'est une décision personnelle de sa part. »