OM : Greenwood l’a décidé, il va changer d’équipe !

Arnaud De Kanel

Alors que l’Olympique de Marseille a pris le pari de signer Mason Greenwood lors du mercato estival, malgré les accusations de violences conjugales qui ont terni sa réputation, la sélection anglaise, elle, n’est pas prête à lui tendre la main. Face à cette situation, l'attaquant pourrait bien envisager de se tourner vers une autre équipe nationale pour relancer sa carrière internationale.

L’arrivée de Mason Greenwood à l'OM a alimenté de vifs débats tout au long de l’été, et les tensions ne semblent pas près de s’apaiser, malgré un début de saison tonitruant. L’attaquant anglais, déjà auteur de cinq buts en trois rencontres, brille sur le terrain, mais son passé hors du rectangle vert continue de diviser. En cause, des accusations de violences conjugales portées par sa compagne il y a quelques années, qui pourraient bien lui fermer définitivement les portes de la sélection anglaise.

Mercato - OM : De Zerbi retourne sa veste, le vestiaire valide https://t.co/ZnkMS9bgEW pic.twitter.com/cmPl2GudvA — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

C'est terminé pour Greenwood en Angleterre

« Mason ne fait pas partie des joueurs que nous envisagions. J’ai connaissance de ses performances, mais il n’était pas dans nos plans », confiait d'ailleurs le sélectionneur de l'Angleterre durant la trêve internationale. « Les Anglais ne veulent plus entendre parler de lui. Ce n’est malheureusement pas le premier footballeur qui a été accusé de faire quelque chose d’horrible à une femme. Avec Greenwood, la différence, c'est qu’avec lui, on a vu des preuves, on a vu des photos, il y a un enregistrement sonore totalement glaçant qui est sorti sur les réseaux sociaux », ajoutait de son côté Thom Williams sur le plateau du Canal Football Club. Les portes de l'Angleterre sont donc fermées pour Mason Greenwood qui a décidé de représenter la Jamaïque, pays natal de son père.

La Jamaïque pour Greenwood

D'après les informations de The Athletic, l'attaquant de l'OM aurait d'ailleurs entamé des démarches pour obtenir la nationalité sportive jamaïquaine. « Il peut jouer pour la Jamaïque. Son père est né là-bas donc c’est une possibilité pour lui. S’il veut une carrière internationale, ce sera plutôt avec la Jamaïque », avançait d'ailleurs Paul Hirst, journaliste au Times. La décision de Greenwood est prise, mais les démarches pourraient s'éterniser.