Mercato : Rabiot à l’OM, c’est grâce à lui !

Le mercato a fermé ses portes depuis déjà plus de deux semaines, mais l'OM continue de se renforcer, et de quelle manière ! En effet, le club phocéen a enrôlé Adrien Rabiot, qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus. Une signature impressionnante qui a notamment été rendue possible par Medhi Benatia.

C'est donc le gros coup que personne n'avait vu venir. En effet, par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé dès dimanche soir un accord de principe avec Adrien Rabiot : « l’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale ». Une sacrée surprise puisque personne n'avait vu venir la signature de l'ancien joueur du PSG.

Benatia à l'origine du gros coup Rabiot ?

Il faut dire que selon les informations de L'EQUIPE, c'est Medhi Benatia qui a travaillé ce dossier en sous-marin. Après avoir échoué dans le recrutement d'Ismaël Bennacer dans les dernières heures du mercato, le conseiller de Pablo Longoria a compris que si l'AC Milan avait refusé de lâcher l'international algérien, c'est tout simplement parce que le club italien n'avait pas trouvé d'accord avec Adrien Rabiot. L'ancien milieu de terrain du PSG était donc toujours disponible sur le marché, et Medhi Benatia a tâté le terrain après de son entourage, sans grand espoir dans un premier temps. Mais les premiers retours du clan Rabiot ont été positifs, à la grande surprise de la direction de l'OM. Et après le 4 septembre, date butoir pour l'inscription des listes européennes, Adrien Rabiot a compris qu'il ne disputerait pas de Coupe d'Europe cette saison, et a donc accepté le challenge marseillais.

«Ce que Benatia a fait depuis son arrivée, c’est assez incroyable»

Au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a d'ailleurs confirmé l'importance de Medhi Benatia dans ce deal : « C’est assez incroyable ce qui est en train de se passer à Marseille. Convaincre Rabiot de baisser son salaire de moitié quasiment pour venir jouer à Marseille, c’est fort. Ce que Benatia a fait depuis son arrivée, c’est assez incroyable en termes de réseaux. […] Je ne vais pas me rouler par terre parce qu’ils prennent Rabiot. Il vient surtout parce que personne n’en veut. Si les gens tombent en extase parce que Rabiot vient à l’OM, attention quand même ! Personne n’en voulait en Europe, il baisse la moitié de son salaire ».