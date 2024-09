Mercato : L’OM signe un coup historique !

Thomas Bourseau

Malgré la polémique autour de son transfert en raison de ses antécédents violents et ses actes de viols envers sa compagne, Mason Greenwood fait cependant l’unanimité sur les terrains au vu de ses débuts canons à l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais de 22 ans relance une petite tradition qui s’était essoufflée depuis David Beckham en 2013 : voir un Anglais en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille semble avoir misé sur le bon poulain avec Mason Greenwood. Lors de ses deux premiers matchs de Ligue. 1 face à Brest (5-1) et Reims (2-2), La recrue phare de l’été pour l’OM a inscrit 3 buts. Des débuts si prometteurs avec le club phocéen n’avaient plus été réalisés depuis 2013 et Dimitri Payet. Jusqu’à peu et les exemples Jude Bellingham au Real Madrid ou encore Jadon Sancho au Borussia Dortmund, les joueurs anglais n’éteint pas vraiment connus pour être très performants en dehors de leurs frontières, mis à part l’exception David Beckham.

Mercato : L’OM le snobe, Habib Beye vide son sac https://t.co/uYZsSqJW5A pic.twitter.com/KOwFmZnLbl — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Greenwood, un Anglais en Ligue 1 comme David Beckham !

Le « Spice Boy » avait bien voyagé au Real Madrid, à l’AC Milan, au Los Angeles Galaxy ainsi qu’au PSG où il a terminé sa carrière à l’été 2013 après six mois passés au club parisien. En recrutant Mason Greenwood, hormis toute la polémique autour de son transfert en raison de ses actes de violence et de viols envers sa compagne Harriet Robson, l’OM a signé un véritable coup historique avec l’attaquant anglais.

Greenwood à l’OM comme Barton et Waddle

Le temps d’une seule saison de prêt en 2012/2013, Joey Barton débarque à Marseille où il a dû purger une période de 10 matchs de suspension en raison d’une sanction disciplinaire instaurée par la FA à l’époque. Il fut le dernier anglais avant Greenwood à jouer pour l’Olympique de Marseille. Le premier est une icône du club phocéen : Chris Waddle. L’attaquant anglais a passé trois saisons à l’OM contre un chèque de 7M€, de 1989 à 1992, et a raflé autant de titres de champion de France. Il fut à l’époque le troisième transfert le plus cher de l’histoire derrière Ruud Gullit et Diego Maradona.

En outre, Glenn Hoddle est passé par l’AS Monaco de 1987 à 1991, Joe Cole par le LOSC en 2011/2012 arrivé en prêt de Chelsea. Avec Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille semble pour le moment voir tapé dans le mille.