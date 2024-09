Alexis Sanchez : Il balance sur le mercato de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parti de l'OM en 2023, Alexis Sanchez est revenu dans l'orbite marseillaise cet été. Alors que son contrat avec l'Inter a pris fin la saison dernière, l'international chilien a été cité dans le viseur du club phocéen, sans que cela ne débouche sur un transfert. Pour Jocelyn Gourvennec, l'ailier n'aurait jamais dû quitter Marseille.

La dernière saison de l’OM s’assimile à un cauchemar pour les dirigeants marseillais, incapables de pallier le départ de nombreux cadres comme Dimitri Payet, Cengiz Ünder ou encore Alexis Sanchez, son leader offensif. Un constat partagé par Jocelyn Gourvennec.

Le départ d'Alexis Sanchez a pesé lourd

« L’année dernière l’OM a perdu les trois joueurs les plus créatifs et les plus forts de Marseille (Dimitri Payet, Alexis Sánchez et Cengiz Ünder). Je trouve que le recrutement pour remplacer ces joueurs-là n’avait pas été à la hauteur de ce que doit être un recrutement pour Marseille » a confié Gourvennec à RMC.

« Aujourd’hui c’est complètement différent »

Depuis, l’OM s’est bien rattrapé en faisant le parti pris de se montrer offensif. « Aujourd’hui c’est complètement différent […] Je trouve qu’ils ont pas mal modifié leur effectif, ils sont mieux armés cette année pour tenir tête au PSG. On verra ça fin octobre » a confié le coach français.