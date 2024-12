Mercato : Guardiola a annoncé du lourd pour une recrue de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a encore quelques années, il était impossible d'imaginer Pierre-Emile Höjbjerg signer pour l'OM. Pourtant, dans le sillage d'un Roberto de Zerbi ambitieux, le club marseillais est parvenu à boucler l'arrivée de l'expérimenté milieu de terrain danois, qui a évolué sous les ordres des plus grands comme Pep Guardiola. Et le technicien espagnol ne tarissait pas d'éloges à son égard.

Il y a près d’un an, Pep Guardiola s’enflammait pour Roberto de Zerbi, alors à Brighton. Le technicien italien était alors décrit comme « un entraîneur unique », voué à diriger les plus grandes équipes européennes. Mais l’actuel coach de Manchester City s’est également montré élogieux envers un autre membre de l’OM.

Guardiola a validé Höjbjerg

Au cours de son passage au Bayern Munich, Pep Guardiola a côtoyé Pierre-Emile Höjbjerg. Et selon la Tribune du Dimanche, le coach espagnol était un grand admirateur de l’international danois, qu’il considérait à Sergio Busquets, l’un de ses anciens soldats à Barcelone.

« Hojbjerg me ressemble davantage »

Avant de défier l’AS Monaco ce dimanche, Roberto de Zerbi a également salué l’influence d’Höjbjerg sur le groupe marseillais. « Je le vois très proche de moi au niveau du caractère, de sa façon de comprendre le leadership. Rabiot est pareil au niveau de la passion et de son amour pour le football. Mais Hojbjerg, au niveau du caractère, me ressemble davantage » a confié le coach de l’OM en conférence de presse.