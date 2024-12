Menaces de mort, McCourt… Longoria lâche une punchline sur l’OM !

Thomas Bourseau

L’OM a traversé une période compliquée institutionnellement parlant en début de saison dernière. Entre la colère des supporters qui aurait engendré des menaces envers les décideurs du club ainsi que les changements opérés en réponse dans l’organigramme, Pablo Longoria a vécu une période compliquée. Il n’a pas démissionné pour une raison précise : rendre la confiance que Frank McCourt avait placé en lui.

Pablo Longoria est parti pour rester à l’OM. Nommé président en février 2021 dans le cadre du renouveau marseillais au niveau de la direction avec le départ de Jacques-Henri Eyraud, le dirigeant espagnol n’a jamais quitté son poste quand bien même il aurait été la cible de virulentes menaces, voire de mort selon certains médias, à la fin de l’été 2023 et la fronde des associations de supporters.

«Cela touche des personnes auxquelles tu es proche»

Plus d’un an après ces épisodes et les multiples départs qu’ils avaient provoqué dans l’organigramme de l’OM, Pablo Longoria a profité d’une longue interview avec le streamer Zack Nani pour l’émission Zack en roue libre sur Twitch pour se confier émotionnellement parlant, entre autres.

« Tu as toujours cette frustration de vouloir réussir et faire le maximum, mais en même temps, tu vois que cela ne fonctionne pas et que le niveau de tension monte. Je l’ai personnellement mal vécu parce que je supporte très mal l’échec. Voir que cet échec a pris des dimensions plus grandes est quelque chose qui te touche et dépasse des limites. Et si dans le même moment, cela touche des personnes auxquelles tu es proche, ça ne fait qu’amplifier parce que tout le monde est humain ».

«Ne pas décevoir mon propriétaire qui est quelqu’un qui m’a donné une opportunité qui change ta vie professionnelle»

Comment Pablo Longoria a-t-il pu rester en poste en haut de la pyramide de l’OM, et surtout pourquoi ? Le président du club marseillais se sentait extrêmement redevable envers le propriétaire Frank McCourt.

« Ce qui m’a fait rester ? Différentes choses, la responsabilité, parce que finalement, ça m’a aidé quelque part de faire cette transition. Quand je parle de l’OM, je parle comme le président de l’Olympique de Marseille qui représente le club. Ce n’est plus Pablo Longoria, ça, ça reste à la maison. L’autre, de ne pas décevoir mon propriétaire qui est quelqu’un qui m’a donné une opportunité qui change ta vie professionnelle de ne pas partir dans ce moment qui serait un manque de respect vis-à-vis d’une personne qui t’a offert cette grosse opportunité. Personne ne te fait passer de directeur sportif à président, c’est très rare en plus si jeune. Il y a tellement de choses dans lesquels je me sentais redevable et pour moi c’était une volonté très forte de regagner la confiance de tout le monde en sachant que tu as commis des erreurs ».