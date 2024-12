Le nouveau «leader» de l’OM est trouvé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Neal Maupay soigne sa fiche de statistiques. Face à l'ASSE ce dimanche soir (0-2), le joueur franco-argentin a délivré sa quatrième passe décisive en trois matches. Prêté par Everton jusqu'à la fin de la saison, il semble avoir pris, définitivement, le dessus sur Elye Wahi, son plus sérieux concurrent. Ce mardi, Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG, a salué cette bonne pioche.

Voilà à quoi ça tient. Si Faris Moumbagna ne s’était pas gravement blessé en début de saison, pas sûr que Neal Maupay aurait été recruté. Au final, l’OM a, peut-être, gagné au change. Arrivé dans la peau d’une doublure, celle d’Elye Wahi, le joueur, prêté par Everton, est parvenu à grappiller son retard. Aujourd’hui, Maupay conserve la totale confiance de Roberto de Zerbi, qui a employé des mots forts à son encontre.

Les mots forts de De Zerbi

« Maupay est vraiment un exemple, sur et hors du terrain. Il a énormément de qualités. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'agressivité dans son jeu. Il est différent d'Elye Wahi. C'est plus un joueur de surface. Il attaque moins la profondeur. Wahi est un joueur tout aussi important, même si en ce moment, c'est vrai que Neal Maupay est fondamental pour nous » a déclaré le coach de l’OM dimanche soir.

« Il coche toutes les cases »

Ancien gardien du PSG, Jérôme Alonzo est du même avis, estimant que Maupay a la carrure d’un leader. « J’ai adoré le joueur, il est complètement dans l’esprit. On le savait avant. La comparaison avec Wahi fait très mal. Maupay bénéficie de cette comparaison qui, du coup, est très flatteuse pour lui. Et il a évidemment tout ce qu’il faut. Il peut être leader d’attaque, joueur d’appoint. Il est très altruiste, généreux. Il a à peu près tout ce qui me plaît pour un attaquant, pour l’OM et pour la Ligue 1. Il coche toutes les cases » a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence.