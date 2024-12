Le RC Lens a trouvé le successeur de Wahi !

Arnaud De Kanel

En quête de liquidités, le RC Lens était contraint de céder Elye Wahi cet été après avoir reçu une belle offre de l'OM. Mais depuis le début de la saison, les Sang et Or peinent à trouver leur numéro neuf. Enfin libéré, Remy Labeau Lascary a d'ailleurs succédé à l'attaquant marseillais dimanche après-midi. Explications.

Le RC Lens s'accroche au wagon de tête et peut remercier Remy Labeau Lascary. Dimanche, l'attaquant de 21 a enfin ouvert son compteur en Ligue 1 après trois buts refusés, succédant ainsi à Elye Wahi, dernier attaquant lensois à avoir marqué à Bollaert.

Labeau Lascary succède à Wahi

Le 19 mai dernier, lors de la 34e journée de Ligue 1, le dernier buteur à Bollaert-Delelis avait été Elye Wahi, auteur d’un magnifique but contre Montpellier (2-2). Malgré cette réalisation, les Sang et Or avaient échoué à décrocher une qualification européenne directe. Six mois et demi plus tard, c’est un autre attaquant, Rémy Labeau Lascary, qui a marqué en inscrivant le premier but du match (39e) ce dimanche, face à la lanterne rouge de la Ligue 1, permettant à son équipe de s’imposer 2-0 et devenant le premier attaquant lensois à marquer devant son public depuis Wahi.

«C'est un bon moment pour l'équipe»

« Je n'ai pas douté de moi parce que je suis un travailleur et un croyant. Je savais qu'avec la grâce de Dieu, ça allait tourner. "Nzo" (Nzola) me la décale et je finis bien. C'est un bon moment pour l'équipe. Je ne pense pas avoir changé de statut. Je reproduis en match ce que je fais à l'entraînement. Il en faut encore plus parce qu'il y a de grands noms dans le vestiaire. Je vais continuer à faire ce que je fais au quotidien et ça va tourner comme ça », a déclaré Remy Labeau Lascary après la rencontre. Une véritable délivrance pour le joueur formé à la Gaillette.