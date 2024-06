«Marseillais à vie», Zidane va affoler l'OM

Benjamin Labrousse

Né à Marseille, Zinédine Zidane a toujours été adopté par les supporters de l’OM sans pourtant avoir arboré les couleurs du club phocéen au cours de sa carrière. Réclamé sur le banc, « Zizou » s’est exprimé sur son amour de la cité phocéenne ce mardi, et n’a pas mâché ses mots.

Zinédine Zidane et l’OM, une longue histoire d’amour. Alors qu’il n’a jamais joué pour le club marseillais, le Ballon d’Or 1998 est pourtant considéré comme une légende vivante à Marseille, lui qui est né dans le 16ème arrondissement de la ville le 23 juin 1972. Zidane, désormais entraîneur, pourra-t-il finalement prendre en main le club olympien, qui le réclame depuis si longtemps, lui qui a notamment été annoncé proche du PSG à une certaine époque ?

« Même quand tu pars de Marseille, c'est toujours un plaisir de revenir dans cette ville »

Ce mardi, au cours d’un long entretien accordé au Média Carré , Zinédine Zidane est revenu plus en détail sur son amour le liant à la ville de Marseille. « Quand t'es Marseillais, tu l'es à vie. Même quand tu pars de Marseille, c'est toujours un plaisir de revenir dans cette ville. J'y ai ma famille et mes amis et quand je peux les voir je suis super content. Mais c'est une ville particulière » , a ainsi expliqué le champion du monde.

« On aimerait voir plus de jeune Marseillais à l'OM »