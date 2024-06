Vente OM : Il balance sur l’Arabie Saoudite en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton va-t-il prendre fin ? En s'exprimant clairement sur son avenir dans les colonnes de La Provence, Frank McCourt a coupé court aux rumeurs sur la vente de l'OM. Ancien joueur du club marseillais, Eric di Méco réclame, lui aussi, de la tranquillité. Selon lui, les bruits de couloir impactent négativement le groupe phocéen.

Depuis quatre ans, deux camps s'opposent : ceux qui annoncent la vente de l'OM et ceux qui conservent une certaine confiance en Frank McCourt, qui a encore répété qu'il n'avait pas l'intention de partir. Le journaliste Thibaud Vézirian fait partie de la première catégorie. « Il dit que l’OM n’est pas à vendre ? En effet, le club n’est pas à vendre puisque c’est déjà fait. C’est ce qu’on comprend. On a envie d’un peu plus de transparence » a-t-il encore déclaré sur T witch. Selon ses informations, un consortium international, dirigé par l'Arabie Saoudite, devrait s'installer à la place de McCourt très prochainement.

L'Arabie Saoudite à l'OM ? Di Méco n'y croit pas

Mais ce feuilleton commence à fatiguer certains amoureux de l'OM comme Eric di Méco. L'ancien joueur ne croit plus en une arrivée de l'Arabie Saoudite. « S’il doit y avoir une vente, si quelqu’un doit racheter l’OM, il va le faire. Et généralement, ça se fait sans rumeur. Rappelez-vous Frank McCourt. Celui qui a acheté le club, on n’en avait jamais entendu parler. Plus on parle d’éventuels investisseurs, moins ils y viennent en réalité. Donc arrêtez ! Ça joue contre l’équipe du moment » a-t-il confié.

Il s'en prend à certains journalistes