McCourt prépare un projet de rachat de l’OM ?

Ayant déjà beaucoup injecté d’argent à l’OM depuis qu’il a racheté le club phocéen, Frank McCourt s’est dit prêt à investir encore des millions d’euros. Si cela va forcément ravir les fans à l’approche du mercato, l’Américain a également des vues d’autres investissements pour l’OM. Cela pourrait être le cas… du rachat du Vélodrome, aujourd’hui propriété de la ville de Marseille.

Ne comptant pas partir de sitôt, ayant démenti les rumeurs d’une vente de l’OM, Frank McCourt étant encore s’investir un moment sur la Canebière. Pour cela, l’Américain s’est dit prêt à remettre la main au porte-feuille : « Avant, il fallait colmater les fuites, solder les obligations passées… Le club n’a plus de dettes, il est financièrement sain, je suis prêt à continuer d’investir tout ce qu’il faudra pour sa croissance et atteindre nos objectifs de victoires ».

« Plus nous aurons la possibilité d’investir dans l’OM au sens large, mieux ce sera »

Et ces futurs investissements de Frank McCourt pour l’OM pourraient notamment concerner le rachat du stade Vélodrome. « Je n’ai pas le contrôle sur ces éléments mais plus nous aurons la possibilité d’investir dans l’OM au sens large et plus l’OM aura la capacité de contrôler son destin, mieux ce sera », explique l’Américain pour le JDD .

« Toute opportunité qui aiderait l’OM à se renforcer m’intéresse en tant qu’investisseur »