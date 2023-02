L’OM tombe de haut avant le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir fait tomber le PSG mercredi dernier en Coupe de France, l’OM a confirmé en allant s’imposer à Clermont. Mais en Auvergne, Marseille a perdu Samuel Gigot, sérieusement touché à la cheville. Le défenseur olympien devrait faire son retour à la compétition début mars, il manquera donc le Classique face à Paris en championnat.

La semaine dernière, en huitième de finale de Coupe de France, l’OM a mis fin à sa terrible série de 11 ans sans victoire dans un Classique à domicile. Au terme d’une rencontre d’une intensité impressionnante, Marseille a battu le PSG (2-1) grâce à des buts d’Alexis Sanchez et Ruslan Malinovskyi.

La grosse blessure de Samuel Gigot

Trois jours après, c’est à Clermont que l’OM a gagné. Sanchez a marqué deux fois mais le coup dur de cette soirée, c’est la blessure de Samuel Gigot. Sérieusement touché à la cheville, le solide défenseur marseillais ne pouvait même plus poser le pied par terre au moment de quitter ses partenaires.

Karim Benzema a surclassé Cristiano Ronaldo https://t.co/hda4F22lHQ pic.twitter.com/A5Vv3m8Cfq — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Il manquera la revanche contre le PSG