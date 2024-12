L'OM boucle une recrue surprise, le vestiaire réagit !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu l’été dernier d’une longue blessure au genou, Valentin Rongier a vécu des moments difficiles et a vu d’un bon œil l’arrivée d’une psychologue au sein de staff de l’OM. Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain âgé de 30 ans a validé cette initiative et a déjà l’occasion d’échanger quelques fois avec elle, ce qui ferait du bien à d’autres joueurs selon lui.

Comme indiqué par L’Équipe, l’OM s’est attaché en septembre dernier les services d’une psychologue. Une demande de Roberto De Zerbi, qui avait déjà été proposée par Gennaro Gattuso, et qui semble déjà faire son effet à Marseille, au moins en ce qui concerne Valentin Rongier.

Rongier valide l'arrivée d’un psychologue à l’OM

« J'ai l’ai rencontré deux fois. Une fois parce qu’elle voulait connaître un petit mieux le contexte marseillais. Je suis le plus ancien de l’effectif donc j’ai pu un petit peu lui parler de mon expérience personnelle et de tout ce que j’avais vécu depuis que j’étais arrivé pour qu’elle s'imprègne un peu mieux de tout ça. Je l’ai rencontrée aussi dans le cadre de ma blessure parce que l'année dernière j’ai vécu des moments très compliqués. Dès qu’elle est arrivée je m’étais dis que ça pouvait être une bonne idée de la voir pour échanger et voir ce qu’elle peut m’apporter. Je pense qu’il y a eu un petit traumatisme dans ma tête avec cette blessure qui a duré plus longtemps que prévu », a déclaré Valentin Rongier en conférence de presse.

« Je pense que si on s’ouvre un petit peu ça pourrait faire du bien à d’autres »

Comme cela a été le cas pour lui, le milieu de l’OM estime que la consulter pourrait venir en aide à d'autres joueurs : « Je ne vais pas donner les tenants et les aboutissants de cette séance, mais elle est là pour tous les joueurs. Si on a des problèmes de préparation de match, de douleur, dans notre famille… Elle est là, nous sollicite beaucoup et nous montre qu'on peut compter sur elle. Je pense que ça fait du bien. Après, on est dans un sport où on a de l’égo, on est des mecs, on n’a pas besoin d’aller voir un psy, on n’a pas besoin de ça. Mais je pense que si on s’ouvre un petit peu ça pourrait faire du bien à d’autres. »