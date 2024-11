Loin de l’OM, il choque tout le monde !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille pointe à la troisième place du classement. Néanmoins, en l’espace de deux semaines, le vestiaire géré par Roberto De Zerbi a été corrigé à deux reprises, par le PSG puis l’AJ Auxerre en Ligue 1. La trêve internationale arrive donc à point nommé et Balerdi se sent plus libéré. Explications.

Leonardo Balerdi vit des moments délicats à l’OM ces derniers temps à l’Orange Vélodrome. Après un nul concédé lors de la réception du SCO d’Angers le 4 octobre (1-1), le capitaine de l’Olympique de Marseille a intégralement pris part aux déroutes contre le PSG le 27 octobre (3-0) et l’AJ Auxerre (3-1). Son rôle de capitaine a notamment été remis en question par certains observateurs dont Kevin Diaz sur les ondes de RMC.

¡¡¡UNA PIRUETA ESPECTACULAR!!! ¡¡¡GOLAZO DE LEO BALERDI EN LA PRÁCTICA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA!!! pic.twitter.com/q4msgptKb4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2024

Leonardo Balerdi, capitaine des déroutes de l’OM

Après le coup de gueule de Roberto De Zerbi et l’annonce de son éventuel départ à l’avenir si le problème de l’OM se trouvait être lui-même vendredi dernier, Leonardo Balerdi s’en est allé en Argentine pour cette trêve internationale de novembre. Le défenseur central de l’Albiceleste a déjà pris part à des séances d’entraînement. L’occasion pour le capitaine de l’OM de briller loin de l’Orange Vélodrome.

Balerdi place un retourné acrobatique avec l’Argentine

Par le biais d’images diffusées par ESPN, on peut apercevoir Leonardo Balerdi en pleine possession de ses moyens et plutôt inspiré. Sur un centre de Lionel Messi dévié par un défenseur, le joueur de l’OM s’est envolé pour placer un retourné acrobatique en pleine lucarne. Après avoir vu ce geste décisif, plusieurs joueurs de son équipe d’entraînement sont venus le congratuler.