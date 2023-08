L’entraîneur de l’OM se lâche

Benjamin Labrousse

Malgré une domination flagrante dans le jeu, l’OM s’est incliné aux tirs aux buts ce mardi soir face au Panathinaikos (2-2 sur l’ensemble des deux matchs). Alors que cette qualification en Ligue des Champions était une priorité pour la saison du club phocéen, l’entraîneur espagnol Marcelino ne digère absolument pas cette élimination en barrages.

L’OM ne disputera pas la Ligue des Champions. Éliminé ce mardi en demi-finale des barrages de la prestigieuse compétition, le club phocéen devra désormais se focaliser sur la Ligue 1 et un premier déplacement à Metz dès ce vendredi. Après la rencontre face au Panathinaikos (victoire 2-1 des Marseillais éliminés aux tirs au but ce mardi), Marcelino a tiré un premier bilan de cet échec.

« On aurait dû marquer davantage »

« Pour moi c’est très facile d’analyser la partie » , déclare Marcelino dans des propos relayés par FootMercato. « Ce qui est difficile à analyser, c’est le résultat. Il y avait surtout une équipe sur le terrain durant ce match. On a eu beaucoup d’occasions, et dans les mêmes conditions, on gagnerait la plupart des matchs avec plusieurs buts d’écart… On aurait dû marquer davantage, c’est ce que doit faire une équipe quand elle est supérieure à l’autre comme aujourd’hui. Pour moi ce qui est inexplicable, c’est la dernière action, un simple choc entre deux joueurs, et une minute après un penalty qui est sifflé, pour moi ça n’a pas de logique. Mais j’espère que dans les matchs à venir on continuera à jouer comme aujourd’hui, ça voudra dire qu’on est sur le droit chemin » .

« Je ne regrette pas le changement de gardien avant les tirs au but »