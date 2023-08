«Je dois être honnête...», l’entraîneur de l’OM fait une annonce

Alexis Brunet

L'OM n'a pas fait forte impression face au Panathinaïkos, lors du match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Interrogé en conférence de presse, Marcelino a tenu à être honnête sur le niveau de son équipe. Et le technicien espagnol affirme que ses joueurs sont encore bien loin de leur niveau optimal.

L'OM va jouer une grosse partie de sa saison mardi 15 août prochain. Les coéquipiers de Valentin Rongier recevront le Panathinaïkos, pour le match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Les Marseillais n'auront pas le droit à l'erreur, car ils se sont inclinés 1-0 lors du match aller. Avant cela, Marseille devra bien gérer son premier match de Ligue 1 face à Reims, le samedi 12 août.

Marcelino promet du mieux pour son OM

Marcelino a bien conscience que son équipe n'a pas montré un beau visage face au Panathinaïkos. Selon le coach espagnol, ses joueurs vont monter en régime, et ils sont encore bien loin de leur meilleur niveau, comme il l'a affirmé en conférence de presse. « Je suis toujours optimiste, je me dis toujours qu'on va bien jouer. Je le répète, on a eu peu de temps, ce n'est pas une excuse mais une réalité. Cela ne masque pas le fait que l'on doit gagner, et gagner chaque match quand on est à l'OM. Je dois être honnête avec vous, les supporters, les joueurs. Nous sommes très loin de notre niveau, qui sera bien plus élevé cette saison. Le premier qui veut toujours gagner, c'est moi. »

Kondogbia sera absent face au Panathinaïkos

Pour le match retour face au Panathinaïkos, l'OM sera privé de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain sera suspendu face aux Grecs, car il a écopé d'un carton rouge lors du match aller. Marseille comptera surtout sur l'ambiance de l'Orange Vélodrome, qui s'annonce très chaude, afin de renverser la situation, et atteindre les barrages de Ligue des Champions.