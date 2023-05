Le geste fort du boss de l’OM

Arnaud De Kanel

Il y a 31 ans, le 5 mai 1992, une tribune s'écroulait au stade Armand-Cesari avant la rencontre opposant le SC Bastia à l'OM, faisant 19 morts et 2357 blessés. Comme chaque année, une commémoration a eu lieu en Corse et Pablo Longoria s'est rendu sur les lieux. Un geste très fort du président de l'OM.

Le temps passe mais la douleur reste toujours aussi vive en Corse. Cela fait maintenant 31 ans que le drame de Furiani a eu lieu. Le 5 mai 1992, une tribune installée à la hâte s'était écroulée sous le poids des supporters qui étaient venus assister à la demi-finale de Coupe de France entre le Sporting Club de Bastia et l'OM. Et cette année, Pablo Longoria a fait le choix fort de se rendre sur les lieux.

Une délégation de l'OM bien fournie...

Ce vendredi était un jour de commémoration en Corse. Pablo Longoria a tenu à ne pas le rater. Comme le rapporte le quotidien La Provence , le président de l'OM s'est rendu sur les lieux pour déposer une gerbe devant la stèle en hommages aux victimes au nom du club phocéen. L'Espagnol était accompagné de Jean-Pierre Papin, Bernard Casoni ainsi que de Basile Boli. Le collectif du 5 mai 1992 a apprécié ce geste et s'est même entretenu avec le président Longoria.

...et très appréciée