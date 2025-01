Le coup de pression de l'OM au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant de belles performances pour terminer l'année 2024, l'OM a pu conserver sa deuxième place en Ligue 1, derrière le PSG. Le club de la cité phocéenne est à égalité de points avec l'AS Monaco. Une équipe battue il y a quelques semaines. L'été dernier, le club marseillais avait annoncé ses ambitions : le but est de faire tomber le PSG. Un exploit qui reste réalisable d'après Quentin Merlin.

En réalisant un mercato de folie l'été dernier, l'OM s'est donné le droit de rêver à un retour triomphant après sa saison difficile. Le club de la cité phocéenne a très envie de rivaliser avec le PSG. Des ambitions affichées qui n'ont pas pu éviter une défaite dans le fameux Classique.

L'OM prépare une surprise qui pourrait bien contrarier De Zerbi. Une rumeur de transfert se précise autour de Rongier… 🔄

➡️ https://t.co/OlJbOLVN9Y pic.twitter.com/JmvCNqSmm7 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 3, 2025

« On peut tout jouer »

A dix longueurs du PSG à l'heure actuelle, l'OM devra réaliser une grande deuxième moitié de saison pour espérer détrôner le club de la capitale. Mais pour Quentin Merlin, cette mission est possible. « On peut tout jouer, rien n'est fini. Contre Lille en coupe, ça sera un gros match, on doit atteindre nos objectifs du début de saison. On souhaite que du bonheur à l'OM » a-t-il confié en conférence de presse.

L'OM veut détrôner le PSG

Sans titre au palmarès depuis 2012, l'OM rêve de pouvoir faire tomber le PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi auront fort à faire, mais ils savent aussi que ne pas jouer de compétition européenne cette saison peut les aider en fin de saison. A eux de montrer leurs belles qualités dès le match face au Havre ce dimanche.