Mercato : Un sacrifice à 60M€ réclamé au PSG

Alexis Brunet

Lors du mercato estival 2023, le PSG avait fait une folie en signant un chèque de 90M€ à l’Eintracht Francfort pour mettre la main sur Randal Kolo Muani. Plus d’un an plus tard, le Français ne s’est jamais imposé à Paris et il est sur le départ. Le club de la capitale demande 60M€ pour racheter ses trois dernières années de contrat, mais certains clubs voudraient plutôt le faire venir en prêt. Explications.

Après avoir souvent misé sur des stars internationales, le PSG a maintenant décidé de miser sur des joueurs français, afin de parler davantage à ses fans. C’est ainsi qu’à l’été 2023, les dirigeants parisiens (Nasser Al-Khelaïfi en tête) avaient décidé de miser 90M€ sur Randal Kolo Muani. L’opération avait été très compliquée et n’avait pu aboutir que lors des derniers instants du mercato. Finalement, l’Eintracht Francfort avait accepté de laisser partir le Français qui sortait d’une très bonne saison.

Le PSG ne veut plus de Kolo Muani

Oui, mais voilà, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à vraiment s’imposer au PSG et à reproduire les performances qui étaient les siennes à Francfort. Cette saison, l’ancien Nantais est totalement mis de côté par Luis Enrique qui lui fait cirer le banc ou pire, ne le convoque même pas dans le groupe. Ainsi, il y a de fortes chances pour que RKM aille voir ailleurs, et cela dès cet hiver. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United s’intéresse à son profil et pourrait tenter le coup.

La Juventus et l’AC Milan veulent un prêt pour Kolo Muani

Malgré sa mauvaise première partie de saison au PSG, Randal Kolo Muani dispose de nombreux prétendants. D’après Sport Mediaset, le buteur a la cote en Italie puisque la Juventus et l’AC Milan seraient également intéressés. Problème : le prix fixé par les dirigeants parisiens pour le Français, à savoir 60M€ est trop important pour les deux formations de Serie A. Ces dernières espèrent faire renoncer le PSG à cette possibilité et obtenir plutôt un prêt et cela pourrait être possible en fin de mercato si d’ici là le Parisien n’a pas trouvé un nouveau challenge.