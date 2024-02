Le boss de l’OM proche du burn out ?

Thomas Bourseau

Et si l’OM venait à perdre Pablo Longoria prochainement ? Le président de l’Olympique de Marseille semblerait atteindre les limites de son équilibre mental d’après certains membres du club phocéen et agents avec lesquels l’Espagnol travaille. Afin d’éviter un éventuel burn out, la solution pourrait résider dans un départ prématuré de l’OM.

Pablo Longoria va-t-il craquer d’ici la fin de la saison ? Le président de l’OM s’est dit fatigué et mentalement touché suite à la réunion houleuse avec les associations de supporters de l’Olympique de Marseille lors d’une interview accordée à La Provence fin septembre. Et depuis, a situation sportive de l’OM ne s’est globalement pas améliorée pour autant.

L’OM en galère sportive

Ce qui pourrait avoir une incidence sur son avenir à l’OM. D’après La Minute OM , Pablo Longoria ne prendrait certes pas en considération un départ de l’Olympique de Marseille à l’instant T. Néanmoins, si jamais le contexte sportif s’aggravait prochainement, la donne changerait subitement dans l’esprit du dirigeant espagnol.

Pablo Longoria mentalement à bout ?