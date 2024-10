Le boss de l’OM lâche un gros tacle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival de l’OM a notamment été marqué par le feuilleton des lofteurs, qui a été délicat à gérer pour la direction. Pablo Longoria s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes de L’EQUIPE, et le président de l’OM n’a pas manqué d’envoyer un tacle assez inattendu aux joueurs concernés.

L’été a été très agité du côté de l’OM, autant dans le sens des arrivées que celui des départs. L’effectif a été en grande partie renouvelé, mais certains dossiers ont été particulièrement difficiles à gérer, comme celui des lofteurs. Chancel Mbemba, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout se sont retrouvés mis à l’écart durant tout l’été dans l’attente de trouver preneur sur le marché. Et dans les colonnes de L’EQUIPE, Pablo Longoria a envoyé un tacle direct aux lofteurs de l’OM.

Longoria évoque le fameux loft

Dans un premier temps, le président de l’OM se prononce sur les coulisses de la mise en place de ce fameux loft : « Le club a pris une décision au début de l'été, et tout le monde a été sur la même ligne, notamment le propriétaire. Mais c'est bien qu'à un moment donné, le joueur entende la voix du président pour lui dire : "Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire comment les choses vont se passer." Il faut bien choisir ses interventions, sinon la parole se dilue », indique Longoria, qui critique ensuite ouvertement le niveau de jeu des joueurs concernés sur la saison passée.

« Si on a fini 8e, c’est pour une raison »

« Comment ils sont devenu indésirables ? La réponse est simple : si on a fini huitième, c'est pour plusieurs raisons, non ? Ce serait du populisme de ne pointer du doigt que les joueurs, mais il fallait changer complètement la dynamique de ce groupe, de ce vestiaire. Je voulais des joueurs avec une ambition en commun, sur la durée, avec l'envie de construire », lâche sèchement le président de l’OM. Mbemba, Veretout et Gigot apprécieront…