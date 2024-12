Grand retour à l'OM, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur de l'OM en 1997 et 2000, Fabrizio Ravanelli est de retour à Marseille. Aperçu dans les travées du Vélodrome la saison dernière, l'Italien a été nommé conseiller institutionnel et sportif du club phocéen par Pablo Longoria. Au cours d'un entretien accordé à la presse ce dimanche, le dirigeant en a dit plus sur son rôle.

Pablo Longoria a trouvé une place dans l’organigramme pour Fabrizio Ravanelli. Au fil de la dernière saison, les deux hommes ont appris à se connaître et tissé des liens solides. Cette entente a débouché sur la nomination de l’Italien au poste de conseiller institutionnel et sportif. Au cours d’un entretien accordé à La Tribune du Dimanche, Ravanelli est revenu sur son grand retour à l’OM.

Ravanelli dévoile les coulisses de son retour

« La saison dernière, Pablo Longoria m’a invité pour un match de Ligue Europa contre Villerreal. On a passé un peu de temps ensemble, puis il a réitéré l’invitation et nous avons échangé d’autres idées. A un moment, il a évoqué la possibilité de m’engager. J’étais alors ambassadeur pour la Juventus et je commentais des matchs pour Mediaset » a déclaré le dirigeant de l’OM.

Ravanelli annonce la couleur

Depuis sa prise de fonction, Ravanelli s’assure de faire le lien entre Pablo Longoria et le groupe marseillais. Mais toujours avec l’ambition de faire grandir l’OM. « Je veux lui rendre confiance. Je sens l’envie de porter l’OM le plus haut possible chez tous ceux qui travaillent à la Commanderie. Je passe beaucoup de temps à écouter et je sens qu’on avance dans la bonne direction. De mon côté, je fais passer les visions du président et du coach à tous les employés dans les bureaux. Nous devons tous travailler dur et aimer très fort le club.Je dois être un exemple pour tous, je mets de l’huile dans les rouages. J’aurais pu rester à la maison. Mais à bientôt 56 ans, j’ai envie de réaliser des choses importantes » a-t-il lâché.